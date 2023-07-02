Эффективность "Ланцета" существенна - он поражает цели быстро и точно, нанося разрушения технике или ликвидируя личный состав вооруженного формирования.

Российские дроны-камикадзе "Ланцет" смертельно опасны для бойцов ВСУ и в украинской армии ищут способы противодействовать такому оружию врага.

Как заявил советник министра обороны Украины Юрий Сак в интервью The Telegraph, российский ВПК создал мощное оружие.

"Наша разведка говорит, что они начали вкладывать больше денег в производство этих дронов. Все, что может повредить наше оружие или создать угрозу для наших войск, вызывает у нас беспокойство. Не будем хвалить россиян, но это неплохое оружие", – сказал Сак.

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Отмечается, что производство одной единицы БПЛА "Ланцет" стоит 35 000 долларов, что является относительно дешево, учитывая реалии цен на рынке оружия. В то же время эффективность "Ланцета" существенна - он поражает цели быстро и точно, нанося разрушения технике или ликвидируя личный состав вооруженного формирования.

По словам Сака, лучшей защитой от беспилотников могли бы стать зенитки Gepard, потому что "они мобильны, могут быстро передвигаться и имеют хороший радар". Германия недавно пообещала передать Украине дополнительно 30 Gepard.

Другим средством могли бы стать австралийские Hawkei, однако "правительство Австралии ищет какие-то оправдания, чтобы не передавать их нам". Также Сак призвал союзников Украины передавать для ВСУ побольше средств радиоэлектронной борьбы.

Дроны "Ланцет": что о них известно

Россия получает комплектующие для своих ударных дронов "Ланцет", которыми атакует Украину, из западных стран и Китая (в том числе, через Узбекистан и другие страны-посредники), писали СМИ.

Оккупанты чаще стали на фронте применять дроны "Ланцет", а их заводы увеличили объемы производства данного БПЛА, сообщали западные СМИ.

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