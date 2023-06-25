Украинские партнеры хотят помочь укрепить ПВО.

Германия в партнерстве с США выделит Украине до конца года еще 30 зенитных самоходных установок Gepard для укрепления противовоздушной обороны (ПВО).

Об этом заявил руководитель Ситуационного центра по вопросам Украины при Минобороны, генерал Кристиан Фройдинг в интервью Welt am Sonntag. "Мы хотим поставить еще до 30 установок Gepard к концу года в сотрудничестве с США", – сказал Фройдинг.

Издание напомнило, что на сегодняшний день Германия передала Украине 34 установки Gepard и еще 15 будут доставлены в ближайшее время.

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Немецкий генерал отметил, что считает противовоздушную оборону ключевым слабым местом в нынешнем контрнаступлении ВСУ.

"Мы делаем все возможное, но, несмотря на это, есть ли у Украины достаточная противоракетная оборона? Определенно нет!", - подчеркнул Фрейдинг.

Военный напомнил, что Германия в этом году передаст ВСУ еще два зенитно-ракетных комплекса IRIS-T SLM и еще четыре – в 2024 году.

Установки Gepard для Украины

1 июня стало известно, что США закупят для Украины установки Gepard на $118 млн. В частности, контракт на выпуск получила компания Global Military Products. Работы будут проводиться в Аммане и Иордании с датой завершения 30 мая 2024 года.

А 16 июня концерн Rheinmetall заявил, что хочет заключить с правительством Германии контракт на миллиарды евро, чтобы уже в июле поставить Украине первые 35-мм снаряды для зенитных установок Gepard.

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