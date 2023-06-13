Юрлица, причастные к созданию дронов, избежали европейских и американских санкций.

Россия получает комплектующие для своих ударных дронов "Ланцет", которыми атакует Украину, из западных стран и Китая (в том числе, через Узбекистан и другие страны-посредники), говорится в материале "Важных историй".

Беспилотники "Ланцет" производит российская Zala Aero Group. Основное юридическое лицо Zala – ООО "ЦСТ" (50,85% компании принадлежит главному конструктору компании Александру Захарову, 49,15% – концерну "Калашников"). Ранее компания обслуживала потребности российских силовиков, госкомпаний и спасателей. Но теперь ее главный клиент – российское войско. За 2022-2023 год военные купили беспилотников компании на 5,3 миллиарда рублей.

Активное участие в бизнесе принимают дети Захарова – Никита и Мария. На них оформлены компании "Аэроскан" и "Орион", являющиеся ключевыми поставщиками "ЦСТ". Кроме них, детали для дронов импортируют в Россию:

ОМП (ведет активную торговлю с Китаем, закупая электрические двигатели, изделия из алюминия, винты, болты, гайки и прочее);

"Хартис ДВ" (завозит радиоэлектронные компоненты, используя "связи в Европе, Северной Америке и Азии");

"АйДи Солюшнс" (через посредника в Узбекистане эта компания получает американскую электронику от Hitech Global и Nvidia, также компания утверджает, что работает в Казахстане и Беларуси, имеет производство на Тайване и в Китае, а также партнеров в Германии, Франции и Индии);

"Спэл" (налажены поставки от нескольких десятков европейских и азиатских производителей).

Примечательно, что, согласно информации на сайте НАПК, конструктор беспилотников Александр Захаров избежал международных санкций. А его ООО "ЦСТ", прозводящая "Ланцеты", находится только под санкциями Украины, Австралии и Великобритании.

Запчасти из стран запада в дронах-камикадзе, используемых РФ для ударов по Украине

За время полномасштабной войны Иран стал крупным поставщиком дронов-камикадзе для России, использующей их для атак по мирным городам Украины. По нашей территории уже было выпущено более 1 тысячи иранских "Шахедов", и Тегеран только наращивает поставки и готовится к производству такого оружия на российской территории.

Газета The Wall Street Journal накануне сообщила, что для изготовления дронов для России Иран использует китайские детали (в том числе, совсем новые, произведенные считанные месяцы назад). Это позволяет Тегерану ускорить поставки.

Секретарь СБНО Алексей Данилов также сообщал, что в иранских "Шахедах" обнаруживали детали, произведенные странами-партнерами Украины. Он подчеркивал, что это детали 2019-2021 годов производства.

Вас также могут заинтересовать новости: