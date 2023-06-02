На боевом дежурстве у врага остаются четыре ракетоносителя, снаряжение которых – до 24 "Калибров".

За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали на юге 27 захватчиков, уничтожили РСЗО "Град", дрон типа "Ланцет" и комплексы наблюдения "Муром-П". Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"Авиацией и ракетно-артиллерийскими подразделениями российскому войску нанесены существенные потери. В частности, ликвидировано 27 захватчиков, уничтожена реактивная система залпового огня "Град", еще один дрон типа "Ланцет", танк, четыре крупнокалиберные артустановки и столько же единиц авто-бронетехники", - говорится в сообщении.

Кроме того, уничтожен полевой пункт боепоставок и два ценных комплекса наблюдения "Муром-П", которые являются "глазами" врага.

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Также ночью силами противовоздушной обороны уничтожен один из дронов-камикадзе, который враг направил на север страны.

По данным командования, корабельная группировка вражеского флота в Черном и Азовском морях состоит из 15 единиц, которые маневрируют вблизи временно оккупированного Крыма и в направлении Новороссийска (РФ). На боевом дежурстве остаются четыре ракетоносителя, снаряжение которых – до 24 ракет типа "Калибр".

"Уровень ракетной угрозы остается чрезвычайно высоким, враг продолжит террор обстрелами как прифронтовых, так и глубоко тыловых территорий. Не исключены и дроновые атаки ввиду дополнительных поставок из Ирана", - добавили в командовании.

Потери врага в войне с Украиной за прошедшие сутки

По данным Генштаба, Силы обороны Украины за прошедшие сутки ликвидировали еще 540 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине около 208 910 военных.

Также украинскими воинами за сутки уничтожены два средства ПВО оккупантов, 15 танков, 27 артиллерийских систем.

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