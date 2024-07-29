До сих пор никто не ставил боевые лазеры на подводные лодки.

В Китае решили вооружить подводную лодку боевым лазером. Об этом сообщает китайское печатное издание Command Control & Simulation, обзор этой публикации делает украинское издание Defense Express.

Боевой лазер китайцы хотят использовать для противодействия патрульным самолетам и вертолетам, которые представляют основную угрозу для подводной лодки. С этой целью хотят использовать лазер мощностью 100-150 кВт, созданный на базе гибких оптических волокон. Благодаря таким волокнам китайцы стремятся обойти проблему сворачивания и разворачивания лазера для применения. Также такой лазер эффективнее отводит тепло и имеет более компактные размеры.

Использование лазерного оружия, как средства ПВО, является довольно интересным решением для подводных лодок, говорят аналитики. Отмечается, что сегодня единственной альтернативой являются зенитные ракеты типа IDAS, которые используют на немецких подводных лодках. Однако они эффективны только против вертолетов, да и вообще не очень удобны в использовании на подводной лодке.

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"В то же время боевой лазер использует то, с чем на субмарине нет страшного дефицита - энергии. Будь это результатом работы ядерного реактора, или огромной аккумуляторной батареи. А также забортной воды, которая необходима для охлаждения. И благодаря чему возможно получить фактически безлимитный "боезапас", - пишет Defense Express.

Впрочем, в реальных боевых условиях использование такого оружия для уничтожения патрульного самолета или вертолета является фактически шансом последней надежды, ведь раскрывает позицию субмарины. Однако использование лазерной установки возможно и для поражения портовых нефтяных хранилищ и другой инфраструктуры, что будет иметь стратегические последствия для противника.

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