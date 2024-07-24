Сейчас БПЛА, получивший название Gambit 5, находится на начальной стадии разработки.

На международном авиакосмическом салоне в Фарнборо (Англия) представители оборонной компании из США General Atomics представили концепт нового многоцелевого БПЛА Gambit 5, предназначенного для использования с авианосцев.

Об этом сообщает The War Zone. На рендерах можно видеть Gambit 5 на палубе британского авианосца HMS Prince of Wales - второго корабля из серии новых авианосцев для флота Великобритании типа Queen Elizabeth.

Как сообщается, БПЛА может представлять интерес не только для британцев, но и для других потенциальных покупателей, включая Военно-морские силы США. Его рассматривают в качестве "ступеньки" к беспилотной морской авиации будущего.

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Отметим, что БПЛА стал уже пятым членом семейства Gambit. В основу концепции положили модульный принцип, который позволяет аппаратам решать широкий круг задач.

Эксперты считают, что для палубной версии Gambit потребуется усиленное шасси, которое сможет выдерживать высокие нагрузки при посадках на авианосец. Конкретные возможности Gambit 5 не раскрывают. Впрочем, сообщалось, что Gambit 1 и Gambit 2 могут уничтожать воздушные цели.

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Ранее Соединенные Штаты фактически отказались передавать Украине разведывательно-ударные БПЛА MQ-9 Reaper, сославшись на то, что их могут сбить.

Эксперты считают этот повод сомнительным, поскольку БПЛА созданы именно для того, чтобы действовать в зонах повышенного риска, где есть высокий уровень насыщения средствами ПВО. Также стоит отметить, что иногда разведывательные БПЛА Воздушных сил США подходят очень близко к целям в оккупированном Крыму.

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