Это оружие является эффективным, тихим, незаметным и дешевым.

В этом году Южная Корея первая в мире развернет лазерное оружие для использования в военных целях. Оно ей нужно для эффективной борьбы с северокорейскими беспилотниками.

Как пишет Reuters, в декабре пять северокорейских беспилотников перелетели на территорию Южной Кореи, которая технически все еще находится в состоянии войны с Пхеньяном, что побудило Сеул поднять истребители и ударные вертолеты и попытаться их сбить.

Как уточняєт, Агентство по закупкам вооружений (DAPA), программу назвали "проект "Звездные войны". Новейшее оружие разработали южнокорейские военные разработали совместно с Hanwha Aerospace.

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В администрации программы оборонных закупок отмечают, что это оружие является эффективным, тихим, незаметным и дешевым. Один выстрел стоит $1,45.

"Наша страна становится первой страной в мире, которая разворачивает и эксплуатирует лазерное оружие, и возможности реагирования наших военных на провокации Северной Кореи с использованием беспилотников будут еще больше усилены", - отметили в DAPA.

В Агентстве убеждены, что это оружие изменит правила игры на поле боя в будущем. Оно сбивает беспилотники, сжигая лучами света двигатели или другое электрическое оборудование беспилотников в течение 10-20 секунд.

Отношения Южной Кореи и КНДР

Как сообщал УНИАН, Корейская Народно-Демократическая Республика регулярно запускает воздушные шары, наполненных различными отходами, в частности фекалиями, на территорию Южной Кореи.

В прошлом месяце солдаты Южной Кореи произвели предупредительные выстрелы после того, как северокорейские военные пересекли границу, а затем отступили. Такой инцидент был уже третьим.

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