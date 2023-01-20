Накануне премьер Польши заявил, что Варшава может отправить свои танки независимо от того, получит она разрешение Германии или нет.

Польша может отправить танки Leopard без разрешения, цитирует Sky News спикера правительства Германии. Вместе с тем в правительстве добавили, что у них нет информации по официальному запросу.

Германия владеет экспортной лицензией на основной боевой танк Leopard, поэтому официально необходимо разрешить другим странам отправлять его за границу.

Накануне премьер Польши заявил, что Варшава может отправить свои танки независимо от того, получит она разрешение Германии или нет.

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Отдельно в Кабмине ФРГ заявили, что канцлер Олаф Шольц не требовал от США передать Киеву танки Аbrams как обязательное условие для предоставления Украине немецких Leopard.

Танки для Украины – что известно

Первой, кто официально подтвердил передачу для Украины танков западного образца, выступила Великобритания. Накануне Лондон согласился поставить ВСУ 14 единиц своих Challenger 2.

Вместе с тем Германию пытаются уговорить дать хотя бы разрешение на поставку ВСУ жизненноважных Leopard. По этому поводу канцлер ФРН Олаф Шольц уже поставил США условие: сначала Вашингтон должен подтвердить передачу Киеву своих тяжелых танков Abrams.

Уже известно, что Варшава забронировала для Украины целую роту немецких танков, но без политического решения Берлина передать их Украине не может. Премьер Польши Матеуш Моравецкий расчитывает на поставку Украине не менее 100 боевых танков.

Кроме того, появилась информация о том, что Нидерланды готовы оплатить танки Leopard для отправки в Украину в рамках коалиции европейских союзников и НАТО. Свою готовность передать немецкую бронетехнику выразила и Финляндия.

Тем не менее, Бундестаг провалил голосование о передаче танков Leopard Украине 19 января.

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