Решение о поставке танков до сих пор не принято.

Танки Leopard 2 не входят в большой пакет военной помощи от Финляндии, объявленный в пятницу. Решение об их возможной поставке будет принято отдельно, заявил специальный советник министра обороны Финляндии Миика Пыннонен в комментарии агентству Reuters.

Новый пакет финской помощи, как заявлялось, будет включать тяжелое оружие на общую сумму в 400 миллионов евро. Точное содержание пакета в целях секретности не раскрывается, но в Минобороны Финляндии говорят, танки Leopard 2 в этот пакет точно не войдут.

"Могу только сказать, что в этот пакет не входят танки "Леопард". (…) Он состоит из тяжелого вооружения и боеприпасов", — заявил чиновник.

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Отмечается, что вопрос поставки танков Leopard 2 в Украину будет обсуждаться в рамках встречи министров обороны стран-партнеров Украины на базе Рамштайн в Германии 20 января. Известно, что у Финляндии есть около 200 "Леопардов", часть из которых может быть передана Украине.

Вопрос поставки танков Leopard в Украину

Несмотря на многочисленные запросы Киева, Запад отказывался поставлять Украине современные западные танки весь 2022 год. 11 января Польша "сломала" эмбарго, пообещав передать роту Leopard 2.

На следующий день президент Финляндии заявил о готовности его страны также передать Украине некоторое количество этих танков.

Однако в обоих случаях для осуществления поставки требуется разрешение Германии, поскольку она является производителем танков Leopard 2. Однако пока нет подтверждений, что союзникам удалось убедить Берлин дать такое разрешение.

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