Общая сумма помощи, которую предоставила эта страна, достигла 590 миллионов евро.

Власть Финляндии приняла решение о предоставлении Украине 12-го и крупнейшего пакета военной помощи.

Как сообщил министр обороны страны Микко Савола, он будет включать тяжелое вооружение.

"Украина все еще нуждается в поддержке в оборонительной борьбе. Набор оборонного оборудования, который будет отправлен сейчас, явно самый большой из тех, по которым мы принимали решения до сих пор. Финляндия поставляет Украине тяжелое вооружение и боеприпасы", – сказал он.

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Из соображений безопасности содержание и график график поставок вооружения не разглашается. Его стоимость оценивают в 400 миллионов евро. Эту помощь страна оказывает в сотрудничестве со Швецией.

"Согласно декларации о намерениях, которая будет подписана сегодня, Финляндия передаст Украине оборудование, а Швеция выражает готовность поддержать Финляндия при необходимости", – сообщает оборонное ведомство Финляндии.

Военная помощь Финляндии Украине

С начала полномасштабной войны, развязанной Россией, Финляндия передала Украине уже 11 пакетов военной помощи на общую сумму 190 миллионов евро. С новым пакетом сумма помощи достигает 590 миллионов евро. Предыдущий 11-й пакет помощи включал военную технику стоимостью 28,8 миллионов евро.

Накануне власти Финляндии заявляли, что страна готова передать Украине небольшое количество немецких танков Leopard, и ждет "зеленый свет" от Германии.

Кроме того, армия Финляндии принимает участие в военных учениях для ВСУ на территории Великобритании.

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