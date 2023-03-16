Также Стокгольм пришлет нашему государству 10 танков Leopard 2, 50 боевых бронированных машин, системы ПВО и противотанковое оружие.

Правительство Швеции готово передать Украине восемь самоходных артиллерийских установок Archer и 10 танков Leopard 2.

Как пишет Dagens Industri, об этом говорится в поправках в бюджет, которые шведское правительство представило сегодня парламенту страны.

"САУ Archer дадут украинцам возможность уничтожить российские артиллерийские системы", - говорит министр обороны Пол Йонсон.

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Суммарно восемь САУ и 10 танков оценивают в чуть более чем шесть миллиардов крон. Это деньги, которые Вооруженные силы должны получить в течение 2024-2026 годов, чтобы заменить эту технику.

Archer - самоходная артиллерийская установка с восьмиметровыми пушечными стволами, установленная на грузовиках. Она способна быстро передвигаться, быстро стрелять, и он имеет большую точность.

По дальности стрельбы Archer не может конкурировать с американской реактивной артиллерийской системой Himars. Но, по словам министра обороны Йонсона, Archer является хорошим дополнением к Himars и будет использоваться в первую очередь для уничтожения вражеской артиллерии.

"Можно сказать, что система Archer - это снайперская винтовка, а не дробовик. Уникальностью Archer является именно способность наносить чрезвычайно глубокие удары по артиллерии противника", - говорит он.

Однако пройдет несколько месяцев, прежде чем Украина сможет начать использовать Archer в полевых условиях. Будут установлены компьютеры управления огнем, проводиться учения украинских военных и будет создан "логистический хаб" вблизи Украины для обслуживания и ремонта.

Оценивается, что Украина сможет использовать на поле боя шесть из восьми единиц одновременно, поскольку две нужно держать в резерве, чтобы иметь возможность, например, подобрать запчасти.

В дополнительных поправках к бюджету правительство также просит разрешить продать Великобритании 14 единиц Archer. Это соглашение, по словам Йонсона, дало британцам возможность отправить в Украину собственную артиллерийскую систему AS-90.

Archer должен заменить преданные AS-90, пока Великобритания не разработает новую артиллерийскую систему на будущее.

Сейчас Швеция и Великобритания нацелены на сотрудничество по "логистическому хабу" для системы Archer, который будет создан вблизи Украины.

Швеция имеет 48 единиц Archer, из которых 24 используются вооруженными силами страны. Остальные 24 находятся на хранении.

Кроме 8 Archer и 10 танков Leopard 2, Швеция решила поддержать Украину 50 боевыми бронированными машинами, системами ПВО и противотанковым оружием.

САУ Archer для Украины - что известно

Как сообщал УНИАН, в январе Швеция объявила о новом пакете военной помощи Украине. В него вошли боевые машины пехоты, самоходные артиллерийские установки Archer и противотанковое оружие. Тогда точное количество САУ, которые Стокгольм предоставит Украине, было неизвестно.

В феврале премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон рассказал, когда Украина получит шведские артиллерийские установки"Archer". Министр обороны Швеции Пол Йонсон тогда также заявил, что Стокгольм готов отправить в Украину часть танков Leopard, которые есть у них на вооружении. Всего у страны 120 таких боевых машин.

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