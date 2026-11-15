Украина получит доступ к военным спутникам Италии, но есть важное ограничение

Спутники способны получать высококачественные изображения в любое время суток, независимо от погодных условий.

Италия в рамках 13-го пакета помощи предоставляет Украине доступ к снимкам с двух военных радиолокационных спутников системы Cosmo-SkyMed. Об этом пишет Clash Report, ссылаясь на публикацию итальянских СМИ.

Так, по информации издания L’Espresso, 10 ноября 2026 года министр обороны Гвидо Крозетто представил детали засекреченного 13-го пакета помощи комитету Copasir – парламентскому органу, осуществляющему надзор за сферой безопасности и разведки. При этом информированные источники сообщили газете Il Messaggero, что в новый пакет помощи войдет предоставление доступа к снимкам с двух спутников, входящих в итальянскую группировку Cosmo-SkyMed (всего в ней насчитывается шесть аппаратов).

По данным издания, оба аппарата относятся ко второму поколению радиолокационных спутников. Спутники способны получать высококачественные изображения в любое время суток, независимо от погодных условий – даже в дождь или при облачности.

Видео дня

Управление группировкой осуществляется Итальянским космическим агентством, а финансирование обеспечивается правительством Италии.

Важное ограничение

Согласно неофициальным договоренностям между сторонами, украинские силы могут использовать полученные снимки исключительно для наблюдения за территорией Украины. Как пишет Il Messaggero, это ограничение является для Италии "красной линией", поскольку полученные данные не должны использоваться для наведения на цели при проведении наступательных операций или нанесении авиаударов на территории России.

Снимки, получаемые с помощью радаров, – это инструмент разведки, а не сеть связи. В отличие от системы Starlink, они не обеспечивают интернет-соединение для подразделений или беспилотников; их задача – помогать в обнаружении техники, траншей и складов, в том числе в ночное время и при плохих погодных условиях.

Противостояние в космосе

Как заявил президент Зеленский, россияне целятся по подстанциям "Шахедами", имногие из этих ударов проходят именно потому, что сохраняются ограничения по скорости работы терминалов Starshield.

Тем временем Россия тайно разрабатывает спутник "Рассвет-4", который, вероятно, должен стать усовершенствованной версией предыдущей модели "Рассвет-3". Его планируют использовать в рамках российской спутниковой системы связи, которую создают как аналог американского Starlink.

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