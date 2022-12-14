Подразделения должны будут совершить марш из пункта постоянной дислокации на полигон "Гожский" в Гродненском районе.

В Беларуси на полигон под город Гродно происходит переброска минимум 20 танков. Как указала мониторинговая группа "Беларускі Гаюн", во второй день внезапной проверки беларуских войск, подразделения сил немедленного реагирования из состава 11-й и 19-й механизированных бригад получили задачу совершить марш на полигоны Вооруженных сил страны, в том числе с преодолением водных преград.

По данным группы, от 11-й омбр к проверке привлечены минимум 20 танков Т-72Б ВС Беларуси. Подразделения совершат марш из пункта постоянной дислокации на полигон "Гожский" в Гродненском районе с преодолением водной преграды.

Кроме того, группа располагает информацией о том, что к проверке будут привлечены еще несколько батальонов 11-й омбр.

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При этом группа отметила, что данных о перемещениях подразделений 19 омбр пока нет. "Тем не менее, можно ожидать, что подразделения этой бригады будут форсировать реку Березина на переправе, которую навели в Борисовском районе", - говорится в сообщении группы.

Внезапная проверка боеготовности войск в Беларуси

13 декабря в Беларуси по поручению Лукашенко начата внезапная проверка боевой готовности войск. Военным предстоит выдвинуться в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, а также навести мостовые переправы через реки Неман и Березина.

В Беларуси 10 февраля 2022 года начались совместные с РФ учения "Союзная решимость-2022". 24 февраля РФ начала наступление на Украину с территории Беларуси.

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