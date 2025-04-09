Эксперт отметил, что Россия не производит эти самолеты с 1993 года.

Уничтоженный украинским дроном российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3 - уникальный, поскольку РФ не может их восстанавливать. Об этом заявил военный эксперт, офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров на "Radio NV".

"Стоимость нереально установить. Поскольку последний самолет Ту-22М3 был выпущен в 1993 году. С другой стороны, довольно давно их не использовали для обстрелов по Украине. Это связано с ресурсом их стратегической авиации и планами по производству вооружения. Я так понимаю, что их ВПК на ракеты Х-22 и модернизированную Х-32 больших ожиданий не имеет. Россияне пытаются изготовить больше "Кинжалов" или крылатых ракет", - сказал он.

Он напомнил, что накануне на территории России еще один самолет Ту-22М3 упал в воздухе, что также связано с исчерпанием основных ресурсов стратегической авиации врага.

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"Потеря каждого стратегического бомбардировщика россиян - это хорошо. Ведь восстанавливать они их не могут. Сама операция - украинский БПЛА смог поразить в момент, когда самолет был в моменте посадки, или только приземлился. Это показывает высокую точность наших дронов и удачно выбранный момент. Поэтому это хорошо в любом случае", - добавил Крамаров.

Россия теряет бомбардировщики Ту-22М3 - что известно

Накануне главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Силы обороны Украины дроном уничтожили российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3, который только что приземлился. Также он сообщил, что ВСУ успешно нанесли удары по нескольким аэродромам, заставив россиян отодвинуть свою авиацию глубже в тыл.

Тем временем бывший офицер пехоты армии США Брент Иствуд заявил, что российская стратегическая авиация несет новые потери в войне против Украины. По его словам, Россия потеряла пять самолетов Ту-22М3 с начала полномасштабной войны.

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