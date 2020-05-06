Украинским военным передали 9 отремонтированных бронетранспортеров (фото)

В начале марта КБТЗ передал Вооруженным силам Украины последнюю партию из 6 капитально отремонтированных танков Т-72.

Государственное предприятие «Киевский бронетанковый завод», входящий в состав государственного концерна «Укроборонпром», передало украинским военным партию из 9 бронетранспортеров БТР-80, отремонтированных в рамках государственного оборонного заказа.

Об этом сообщили в пресс-службе «Укроборонпрома».

«Все бронемашины прошли плановый регламентированный ремонт, получили новые современные средства связи и навигации, а также новые 29-дюймовые покрышки украинского производства», - говорится в сообщении.

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Как отметил заместитель генерального директора «Укроборонпрома» по производству Игорь Фоменко, предприятие должно было завершить контракт осенью прошлого года, но из-за задержек в финансировании государственных гарантий и дополнительного объема работ, который был обнаружен уже после углубленного дефектирования, выполнение работ было задержано.

В «Укроборонпроме» напомнили, что в начале марта КБТЗ передал Вооруженным силам Украины последнюю партию из 6 капитально отремонтированных танков Т-72, завершив поставку танков по государственному контракту с Министерством обороны. Первые 25 единиц отремонтированных танков Т-72 с улучшенными тактико-техническими характеристиками были переданы в украинскую армию двумя партиями в январе. В апреле специалисты КБТЗ успешно завершили очередной этап испытаний модернизированного танка Т-72А, во время которого проверили основные тактико-технические характеристики танка во время вождения под водой.

Справка. Государственное предприятие «Киевский бронетанковый завод» специализируется на производстве легкого бронетанкового вооружения, капитальном ремонте и модернизации бронетанковой, инженерной и боевой техники, ракетно-артиллерийского вооружения, а также изготовлении запасных частей к бронетанковому вооружению и технике.