Модернизированный танк Т-72 успешно прошел подводные испытания (видео)

Следующим этапом испытаний планируется выполнение стрельб из закрытой зенитной установки и управляемой ракетой, с целью оценки эффективности вооружения модернизированного образца.

Модернизированный танк Т-72 успешно прошел подводные испытания.

Как сообщили в пресс-службе ГК «Укроборонпром», специалисты Киевского бронетанкового завода и Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники провели очередной этап испытания модернизированного образца танка Т-72 - подводного вождения.

«Модернизированный образец танка погрузили в водоем на глубину 5 метров, где он успешно преодолел 10-метровую дистанцию. Таким образом, испытывали основные тактико-технические характеристики танка во время вождения на глубине», - говорится в сообщении.

Ранее, уточнили в «Укроборонпроме», на полигоне «Десна» в Черниговской области испытали ходовые характеристики танка. «Модернизированный Т-72 имеет увеличенную массу, на нем установлен более мощный двигатель, заменены элементы ходовой части и добавлена система видеопарковки для упрощения маневрирования боевой машины. Эти технические характеристики испытывались во время вождения на грунтовой и бетонной дороге и на пересеченной местности. Все программы испытаний выполнены успешно», - говорится в сообщении.

Читайте такжеМинобороны получило партию восстановленных и модернизированных БРДМ (фото)

Отмечается, что следующим этапом испытаний планируется выполнение стрельб из закрытой зенитной установки и управляемой ракетой, с целью оценки эффективности вооружения модернизированного образца. На Т-72 для использования этого высокоточного оружия установлен прибор ночного видения с электронно-оптическими преобразователями и ночной прицел с возможностью ведения огня управляемой ракетой. Также танк оснащен комплектом современной цифровой радиостанции и спутниковой навигационной системы, что позволит более эффективно применять вооружение машины при ведении боевых действий.

Для улучшения защиты в ходе боя, усовершенствован комплекс динамической защиты и обновлена система противопожарного оборудования.

Тактико-технические характеристики танка испытываются в максимально приближенных к реальным военным условиям, подчеркнули в компании.

Напоминается, что в начале марта Киевский бронетанковый завод, входящий в ГК «Укроборонпром», передал Вооруженным силам Украины последнюю партию из 6 танков Т-72, на которых были проведены доработки с целью улучшения их боевых и технических характеристик. Этим КБТЗ завершил поставку танков по государственному контракту с Министерством обороны. Первые 25 единиц отремонтированных танков Т-72 с улучшенными тактико-техническими характеристиками были переданы украинской армии двумя партиями в январе 2020 года