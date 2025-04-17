Украина нуждается в дополнительном финансировании для полной загрузки производственных мощностей украинского ОПК.

Украинские производственные мощности оборонного сектора загружены лишь на 60%. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге.

Глава государства отметил, что европейской военной помощи для Украины не хватает, потому что если бы хватало, то войну уже удалось закончить бы.

"Но, сказать, что у нас большой дефицит по артиллерии сегодня, я бы не сказал. У нас есть он, но мы очень правильно распределяем. Мы начали производить сами. Неплохо, русские бегают по потолку, как говорится, потому что они сейчас бьют по нашим заводам, и не просто так", - отметил Зеленский.

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По его словам, в Украине работают над тем, чтобы уменьшать дефицит артиллерии.

"Нам надо закрыть этот gap (пробел - УНИАН), и это для нас важный трек. Вторая история - это дроны. Там, где нам могут помочь больше", - добавил глава государства.

Он подчеркнул, что европейцы могут давать Украине больше финансирования непосредственно в украинский частный сектор.

"Это бы очень сильно нам помогло. И действительно, нам это бы помогло. Реально 2024-й год был очень сложный, но, действительно, дроны помогли очень сильно. Дроны отечественного производства, потому что они стали заменой или альтернативой дефицита артиллерийского снаряда. У нас было большое производство дронов. Я говорил - миллион, полтора мы сделаем, а сделали мы несколько миллионов. У нас серьезные результаты. В два раза больше, чем было обещано", - сказал Зеленский.

Он отметил важность того, что эти дроны в каком-то смысле помогли остановить российских оккупантов.

"Это дает возможность на то, чтобы держаться, но сколько можно держаться - надо нашим партнерам помогать (нам) немного быстрее", - добавил президент.

Он отметил, что для примера, сегодня наблюдается решительность в словах и голосе немецкой стороны. Зеленский очень надеется на сильную помощь.

"И уже есть финансирование. И мы надеемся еще на помощь по ПВО и других инструментов, о которых не будем сейчас пока (говорить)", - сообщил Зеленский.

Кроме того, Украине помогают Франция и Великобритания. Еще много финансируют напрямую вырождение дронов в Украине страны Северной Европы - Норвегия, Швеция, Дания.

"Но мы должны признать, что касается помощи, я думаю, в этом будет главный ответ - наш отечественный сектор сегодня загружен на 60% наших спомржностей. Только на 60%. На 40% сегодня нет даже финансирования. Это значит, что было 100. Было 10%. Сегодня мы, действительно, очень сильно расширились. И это бы очень сильно помогло украинской обороноспособности, если бы мы нашли дополнительное финансирование на все 100% наших возможностей по производству", - подчеркнул Зеленский.

Украинский ОПК - важные новости

Ранее министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин рассказал, что в 2025 году производственные мощности отечественной оборонной промышленности могут достичь 35 миллиардов долларов. По его словам, Украина встретила полномасштабное вторжение России с показателем в 1 миллиард долларов для производства вооружения и военной техники. При этом в 2023 году отечественной оборонной промышленности удалось утроить этот показатель и достичь мощностей в 3 миллиарда долларов.

Кроме этого, УНИАН писал, что в 2024 году Украина получила более 150 млн евро на финансирование ОПК от трех стран. Средства будут направлены, в частности на производство ракет, дронов-deepstrike и артустановок.

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