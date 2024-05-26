План должен обеспечить доступ Украины к программам ЕС по оборонной промышленности и оборонным инновациям.

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен инициировал совместное обращение к ЕС вместе с коллегами из других стран, в частности, Швеции, Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы, Нидерландов и Польши, по интеграции Украины в европейский оборонно промышленный комплекс. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Дании.

В совместном письме к Европейской комиссии, Совместной внешнеполитической службы ЕС, Европейскому обороннму агентству и другим европейским странам министры обороны предложили четыре направления сотрудничества ЕС с оборонной промышленностью Украины.

"Вместе с семью другими министрами обороны мы планируем как можно скорее подготовить план действий ЕС по интеграции Украины в европейскую оборонную промышленность. Среди прочего, он должен обеспечить доступ Украины к программам ЕС по оборонной промышленности и оборонных инноваций. Усиленная украинская оборонная промышленность имеет важное значение для Украины - и для нашей безопасности поставок в Европе", - заявил министр обороны Дании.

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Также в письме отмечается необходимость развития мощностей по техническому обслуживанию на местном уровне в Украине через промышленное партнерство и целенаправленные усилия.

Он отметил, что Дания уже заявила, что будет инвестировать напрямую в украинский ОПК.

"Это безоговорочно укрепит Украину, если больше стран ЕС поддержат датские инвестиции и последуют нашему примеру", - заявил Поулсен.

Помощь от Дании Украине

Дания стала одной из первых стран, которые решили закупить технику и вооружение для Вооруженных сил Украины у украинских производителей. На это они должны выделить 200 миллионов датских крон (около 27 миллионов евро).

16 мая Дания объявила о предоставлении Украине очередного пакета поддержки на сумму 750 миллионов евро, который усилит украинскую противовоздушную оборону и артиллерию.

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