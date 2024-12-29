Средства будут направлены, в частности на производство ракет, дронов-deepstrike и артустановок.

Украина получила помощь на более 150 миллионов евро на финансирование собственного оборонно-промышленного комплекса от Дании, Франции и Литвы. Как уточняется в сообщении на сайте Министерства обороны Украины, речь идет о 6,5 млрд грн.

Так, 111 млн евро было выделено на выполнение соглашений в рамках сотрудничества между МОУ, Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности и Министерством обороны Дании на усиление Вооруженных сил Украины новейшими средствами поражения отечественного производства.

29 млн евро - это грант от правительства Франции на усиление безопасности и обороны Украины, а еще 10 млн евро направлены на развитие украинского ОПК в соответствии с Меморандумом между Министерством национальной обороны Литвы, МОУ и Минстратегпромом.

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"Указанные средства, в частности будут направлены на производство ракет, дронов-deepstrike и артиллерийских установок", - отметил министр обороны Украины Рустем Умеров и поблагодарил партнеров за важную поддержку и вклад в укрепление обороноспособности Украины.

Военная помощь Украине - новости

Как сообщал УНИАН, стоимость нового пакета военной помощи Украине, о котором Соединенные Штаты Америки могут объявить уже 30 декабря, составляет около 1,25 млрд долларов.

Как отмечает AP со ссылкой на американских официальных лиц, которые анонимно рассказали журналистам о деталях нового транша, пакет будет включать значительное количество боеприпасов, системы противовоздушной обороны HAWK, ракеты "Стингер" и артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм.

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