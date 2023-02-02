Украинские военные опережают график учений на системах Patriot.

Украинские военные осваивают современные зенитно-ракетные комплексы Patriot по ускоренной программе и завершат тренировки в США уже через несколько недель.

Об этом Украинской службе Голоса Америки сообщил атташе по вопросам обороны Украины в США Борис Кременецкий. Он рассказал, как проходит обучение украинских защитников.

"Речь идет о неделях, точного ответа я не могу предоставить... Месяц почти уже прошел, с тех пор как они пробыли. Обычно, если начинать учить с нуля, срок обучения может занять от нескольких месяцев до года," - сказал атташе.

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В частности, на военную базу Fort Sill в штате Оклахома украинцы прибыли в середине января. Тогда в Пентагоне заявляли, что их обучение работе с современной системой противовоздушной обороны продлится несколько месяцев. Впрочем, по словам Кременецкого, сроки удалось сократить благодаря опыту украинских военных.

"Программа действительно сокращена по сравнению с тем, как других специалистов учат, и причина здесь одна: мы посылаем на обучение тех специалистов, которые имеют опыт работы с системами противовоздушной обороны. Вы знаете, что у нас противовоздушная оборона сейчас довольно успешно борется со средствами воздушного нападения врага. Специалисты, которых мы прислали, имеют опыт работы с системами ПВО, конечно, не Patriot, с другими системами, но они знают основы действия, основы систем противовоздушной обороны, то есть базовым элементам их не нужно обучать", - отметил атташе.

Кременецкий рассказал, что украинцев тренируют на военной базе, где проходят обучение все американские специалисты, которые обслуживают системы Patriot, а также специалисты из тех стран, которые эти системы получают.

Программа учений в Оклахоме предусматривает, что украинцы не только сами быстро овладеют современной системой ПВО, а по возвращении домой будут готовы стать инструкторами для других военных. Атташе не назвал точное количество украинцев, которые проходят тренировки в США. Впрочем, он отметил, что специалистов для работы с Patriot в Украине хватает, поэтому главный вопрос - в предоставлении большего количества этих систем.

"Эта система значительно усилит способности нашей противовоздушной обороны, особенно по борьбе с баллистическими ракетами. Поэтому это - существенное улучшение способности нашей системы ПВО. Конечно, одной системы, которую мы получаем, недостаточно. Мы работаем над тем, чтобы получить еще, мы готовы, у нас есть специалисты, которых мы готовы прислать еще на обучение. То есть вопрос в получении дополнительных систем. Мы работаем с нашими партнерами с целью их получения", - отметил Кременецкий.

Комплексы Patriot для Украины

Как сообщал УНИАН, украинские военные уже прибыли на учебу в Соединенные Штаты Америки, чтобы пройти обучение на системах Patriot.

17 января министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинских офицеров для работы с Patriot подготовят за 10 недель вместо стандартного курса в 10 месяцев

Тогда же президент Владимир Зеленский заявил, что уже три системы ЗРК Patriot гарантированно получит Украина. Работа над новыми решениями для укрепления нашей ПВО продолжается.

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