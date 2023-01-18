Украинским бойцам будут преподавать те же инструкторы, которые учат военных США, стран-союзников и стран-партнеров.

Украинские военные в настоящее время уже находятся в своих казармах на базе Сухопутных войск США в Оклахоме в Форт-Силли. Они туда прибыли для обучения на зенитных ракетных комплексах Patriot.

В эфире телемарафона корреспондент из США заявил обучения стартуют уже через несколько дней

"Украинские военные уже не просто на территории Америки, а по состоянию на сейчас находятся в своих казармах на базе Сухопутных войск США в Оклахоме в Форт-Силли. Это подтвердил нам чиновник американской администрации. А впоследствии появилась картинка, которую снял телеканал Fox News", - сказал журналист.

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Отмечается, что украинским бойцам будут преподавать те же инструкторы, которые учат военных США, стран-союзников и стран-партнеров.

Как пишет CNN, в Минобороны США подтвердили, что от 90 до 100 прибыли в Форт-Силл и начали обучение работе с ракетным комплексом Patriot. Ожидается, что оно займет несколько месяцев. Пока неизвестно, смогут ли военные ускорить обучение .

Система Patriot для Украины

21 декабря 2022 года в США анонсировали передачу Украине нового пакета военной помощи, в который вошла система ПВО Patriot.

В Пентагоне рассказали, что американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot поможет Вооруженным силам Украины (ВСУ) сбивать российские баллистические ракеты и авиацию.

Эксперт по авиации Валерий Романенко заявлял ,что для того, чтобы защитить важные центры, Украине нужно минимум десять зенитных ракетных комплексов Patriot.

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