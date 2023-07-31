Российские оккупанты крайне болезненно воспринимают информацию о том, что у Украины появились свои морские дроны, отметил Селезнев.

Военный эксперт Владислав Селезнев оценил важность создания украинских морских дронов Magura V5 для войны с российским агрессором. Мощная армия дронов-камикадзе позволит заблокировать корабли РФ в бухтах и усиливать давление на незаконно построенный Крымский мост.

"Крайне важно нам создавать свой флот морских дронов-камикадзе. И об этом, кстати, говорит наш вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Очевидно, что Украина, создав мощную армию дронов-камикадзе, сможет фактически закупорить корабли Черноморского флота Российской Федерации в тех бухтах, где они находятся. И не просто так буквально сегодня появилась информация о том, что вдоль Керченского моста россияне разворачивают боновые заграждения – такие же, как на входе в Севастопольские бухты. Ведь они крайне-крайне болезненно воспринимают информацию о том, что Украина получила те самые боевые возможности в виде морских дронов-камикадзе", – отметил он в эфире телеканала FREEДОМ.

Кроме того, по словам Селезнева, нам есть над чем работать в части усиления давления на вражеские линии коммуникаций, в том числе на Крымский мост.

"Ведь очевидно, что чем скорее мы уничтожим это сооружение как инфраструктурную составляющую проекта по обеспечению российских войск во временно оккупированном Крыму и соответственно в Херсонской и Запорожской областях, россияне потеряют ту самую ресурсную базу. Они потеряют возможность оперативно получать все то, что им необходимо для противодействия украинской армии, которая находится в состоянии контрнаступления", – добавил он.

Эксперт согласился, что тот факт, что дрон является полностью украинской разработкой, позволит украинскому командованию решать, как и где его использовать. Ограничений, которые прилагаются к поставкам западного вооружения, в этом случае нет.

"Безусловно, тут позиция нашего главнокомандующего генерала Валерия Залужного абсолютно четкая и недвузначная: мы имеем право наносить удары по территории противника, по его объектам. Ведь не мы начали эту войну, не мы пришли на чужую территорию. Именно к нам враг пришел с оружием в руках, чтобы убивать, грабить, насиловать. Поэтому все российские объекты являются законными целями, и мы будем использовать весь тот инструментарий, который нам доступен, для того чтобы эту миссию исполнить", – резюмировал Владислав Селезнев.

Морские дроны Magura V5

26 июля 2023 года на выставке в Стамбуле была представлена модель нового украинского морского дрона Magura V5. Этот многоцелевой беспилотник разработала компания "СпецТехноЭкспорт". Дрон Magura V5 может выполнять широкий спектр задач, среди которых разведка, патрулирование, поисково-спасательные работы и боевые миссии.

Несколькими днями позже телеканал CNN впервые показал украинский морской дрон-камикадзе Magura V5. Журналист отмечает, что этот дрон может нести до 300 кг взрывчатки на дистанцию до 800 км.

Вас также могут заинтересовать новости: