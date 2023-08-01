Российские захватчики уверяют, что атаку отбили.

Российское Министерство обороны заявило об атаке украинских морских дронов на патрульные корабли армии-агрессора в юго-западной части Черного моря.

"Сегодня ночью вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать тремя морскими безэкипажными катерами патрульные корабли "Сергей Котов" и "Василий Быков" Черноморского флота, выполняющие задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря, в 340 км юго-западнее Севастополя", – говорится в сообщении.

Российские военные уверяют, что уничтожили все три дрона из штатного вооружения своих кораблей. О любых возможных повреждениях патрульных катеров не сообщается. Зато захватчики утверждают, что "Сергей Котов" и "Василий Быков" продолжают "выполнять поставленные задачи".

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Украинские морские дроны - последние новости

17 июля незаконный Крымский мост подвергся частичным разрушениям от взрыва. Как заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, взрыв вызвали морские дроны, которые начала изготавливать Украина. Кроме того, морские дроны уже неоднократно атаковали российские военные корабли в открытом море и на базах в Крыму.

Из-за этого россияне вынуждены прибегать к контрмерам. К примеру, Крымский мост начали обтягивать боновыми заграждениями, чтобы защитить его от повторной атаки с моря. А еще раньше оккупанты начали красить свои корабли в специальный камуфляж, чтобы операторам морских дронов было сложнее опознать их и определить расстояние до цели.

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