По мнению военного эксперта, это было одно из рекордных расстояний для украинских атак.

Удар по аэродрому "Оленья", который Украина нанесла 27 июля, стал рекордом для украинских дронов по расстоянию поражения. Об этом сообщил военный эксперт Defense Express Иван Киричевский в эфире Эспрессо.

"Пока нам мало известно о результатах атаки наших дронов на аэродром "Оленья". Впрочем, что интересно - украинские дроны на расстояние 1800 км еще не долетали. Если даже очень примитивно считать расстояние от государственной границы, то это для Сил обороны является рекордом", - рассказал Киричевский.

По его убеждению, результаты атаки по аэродрому "Оленья" могут быть более разрушительными для россиян. Результаты таких атак по военным целям на территории РФ сразу обнаружить сложно. Впрочем, росяне со временем сами открывают детали. В частности, когда ВСУ ударили по аэродромам "Энгельс" и "Дягилево", то была информация, что повреждены один Ту-95 и Ту-22М3. А через полгода россияне открыли дело об этих ударах, где заявили о 8 поврежденных бомбардировщиках.

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"Думаю со временем мы узнаем больше об атаке на аэродром "Оленья". Но сам факт, что у нас появился дальнобойный дрон, который имеет расстояние поражения, как ракета Tomahawk. Такой себе Tomahawk с крыльями, и россиянам от этого очень нехорошо", - добавил он.

Атака на аэродром "Оленья"

Как писал УНИАН, минувшей ночью и утром дроны Главного управления разведки Минобороны Украины ударили по вражеским военным аэродромам "Энгельс" в Саратовской области, "Дягилево" в Рязанской и "Оленья" в Мурманской. Также был атакован нефтеперерабатывающий завод в Рязани.

По предварительной информации, на аэродроме "Оленья" был поврежден дальний сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец ТУ-22М3. Результаты попаданий БПЛА по другим вражеским военным объектам пока уточняются.

Также сегодня стало известно, что в результате операции ГУР были поражены три российских вертолета. Одна атака произошла на территории акционерного общества "Национальный центр вертолетостроения Миль и Камов" в городе Томилино под Москвой. В результате диверсии были поражены вражеские вертолеты Ми-28 и Ка-226.

Также, по словам источников УНИАН, в результате диверсии уничтожен многоцелевой вертолет Ми-8 на территории аэродрома "Кряж" в городе Самара.

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