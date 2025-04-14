В Испании будут производить украинские бронеавтомобили 'Джура' и 'Козак'

Испанцы отмечают, что "Джура" и "Козак" способны выполнять различные задачи.

Испанская компания Tecnove заключила контракт с украинским НПО "Практика" на производство бронеавтомобилей "Джура" и "Козак". Их сборку наладят на территории испанского муниципалитета Эренсия, пишет Defense Express.

Отмечается, что пока детали контракта не раскрываются. В издании поделились, что бронеавтомобили "Джура" и "Козак" будут изготавливать в трех вариантах - санитарно-эвакуационная машина, машина для Сил специальных операций и классический бронеавтомобиль для доставки войск.

В испанском портале Infodefensa описали бронеавтомобиль "Джура" как "универсальную машину для работы в экстремальных условиях и с различными конфигурациями в зависимости от задач". "Козак" был охарактеризован как "машина с высокой защитой, мобильностью и прочной конструкцией, которая предназначена для различных тактических задач".

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В издании добавили, что до заключения контракта с НПО "Практика" компания Tecnove инвестировала в расширение своих производственных мощностей в Эренсии. Для Испании это уже второй за 2025 год случай, когда ее оборонные предприятия договариваются с иностранными партнерами об организации совместного производства военной техники. Первым стал проект испанской EM&E Group и оборонной компании Nimr по производству колесного бронеавтомобиля JAIS 6x6.

В издании считают, что контракт между Tecnove и НПО "Практика" может стать интересным прецедентом для расширения присутствия украинского ОПК на мировом рынке.

Украинское оружие - другие новости

Ранее председатель ОО "Аэроразведка" Ярослав Гончар рассказал, что украинцы изготовили зенитный дрон, чтобы сбивать российские "Шахеды". Относительно производства Россией "Шахедов" он отметил, что хотя импортозависимость есть, но россияне уже давно наладили бесперебойный выпуск этих дронов.

Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль говорил о том, что производители компонентов оружия в Украине получат миллионные гранты. По его словам, для производителей компонентов для беспилотников работают еще лучшие условия.

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