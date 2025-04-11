Для производителей компонентов беспилотников работают еще лучшие условия.

Украинские производители компонентов оружия могут получить грант до 8 миллионов гривень при условии софинансирования с государством 50 на 50. Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Кабинета министров.

"Продолжаем развивать программу грантов для бизнеса, который строит новые производства. Теперь украинские производители компонентов оружия могут получить грант до 8 млн гривень на создание и расширение своего производства. Будет работать механизм софинансирования 50 на 50", - рассказал глава правительства.

По словам Шмыгаля, если 8 миллионов гривень гранта дает государство, то предприниматель должен тоже инвестировать такую же сумму. При этом для производителей компонентов беспилотников работают еще лучшие условия: 70% дает государство и только 30% должен инвестировать сам производитель.

Видео дня

"Все это часть программы "Сделано для победы", на которую в бюджете предусмотрен 1 млрд грн", - добавил премьер.

Производство оружия в Украине - другие новости

Как писало издание The Economist, Украина планирует произвести 5 миллионов FPV-дронов и более 30 тысяч беспилотных летательных аппаратов дальнего радиуса действия. В планах также производство 3 тысяч крылатых ракет типа "Длинный Нептун" и ракет-дронов с турбореактивным двигателем типа "Паляница".

В октябре прошлого года в Украине провели демонстрационные испытания новых разработок - роев дронов и управляемых боеприпасов. Тогда 7 команд производителей представили свои наработки технологии роя дронов, а 10 - управляемых боеприпасов.

Вас также могут заинтересовать новости: