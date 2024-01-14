Содержать и эксплуатировать различные типы авиационной техники очень сложно.

Спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат прокомментировал, подойдет ли в перспективе инфраструктура, которую сейчас готовят для истребителей F-16, для других типов военной авиации.

"Как видите, мы должны перейти в перспективе на полностью западную технику. Это касается истребительной авиации, вертолетов...", - сказал он в эфире телемарафона.

По словам представителя, вполне вероятно, что ВСУ получат не только F-16, но и шведский самолет Gripen. То есть речь идет о том, что обслуживать потребуется два типа самолетов западного образца.

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По данным Игната, инфраструктура для стран НАТО в сфере управления авиацией является типичной, но каждый тип самолета – это дополнительная обременительность, в частности, на его обеспечение, обслуживание, эксплуатацию и тому подобное.

"Вы видите разные страны, которые имеют один, максимум - два типа самолетов на вооружении. У нас на сегодня – четыре типа советских самолетов. Мы еще хотим брать западный F-16 и так далее. Это все будет очень сложно - содержать и эксплуатировать различные типы авиационной техники", - сказал Игнат.

Западные истребители для Украины

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2023 года министр обороны Швеции Пол Йонсон сообщил, что украинские военные летчики протестировали истребители JAS 39 Gripen

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что сейчас идут консультации со Швецией по передачи Украине истребителей Gripen. В то же время основным боевым самолетом будет F-16, но, если будет принято решение по Gripen, - это будет неплохим вариантом для ВСУ.

Швеция рассматривает перспективу разработки новейшего истребителя Gripen, на который их воздушные силы пересядут. Поэтому Украина будет иметь перспективу получить эти самолеты. По словам Игната, украинские пилоты уже тестировали истребители Gripen в Швеции. Во время первого визита в Королевство Швеция командующий Воздушных сил оставил там специалистов, когда собственно проходила встреча, чтобы они исследовали возможность предоставления Украине этих самолетов.

19 октября стало известно, что правительство Швеции активно обсуждает передачу Украине истребителей своего производства - Gripen. В случае положительного решения передача самолетов продлится до года.

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