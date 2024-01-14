Любую угрозу, которая появляется в воздухе суверенного государства, надо уничтожать.

Спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире телемарафона прокомментировал ситуацию, во время которой Польша на фоне обстрелов Украины Россией 2 января поднимала в воздух свои военные самолеты.

По мнению Игната, страны-соседки, видимо, почувствовали "запах войны" и понимают, что угроза есть и на нее надо соответственно реагировать. По его словам, сейчас каждая страна усиливается - Словакия, Польша, Румыния и т.д., пытаясь получить перспективные системы противовоздушной обороны, другое вооружение, в том числе - и авиационные комплексы, то есть самолеты.

"Поэтому, то что они проводят определенные учения, определенное усиление своей ПВО на границе непосредственно с Украиной, свидетельствует о том, что туда что-то залетало", - сказал Игнат.

Он добавил, что российские меры воздушного нападения (дроны, ракеты) уже неоднократно попадали на территорию этих стран и угрожали непосредственно их безопасности. Поэтому, очевидно, страны на это реагируют и это правильные шаги, усиление ПВО сейчас - вопрос №1 во всем мире.

По словам Игната, представители ВС ВСУ на постоянной связи с зарубежными коллегами - партнерами Украины, в частности, из Польской Республики.

"Есть у них (партнеров – УНИАН) свои соответствующие реагирования на такие ситуации. Думаю, если установят тот или иной объект угрозы, он должен быть уничтожен. Если это ракета, или дрон - его надо сбивать, здесь нет других вариантов. Любую угрозу, которая появляется в воздухе суверенного государства надо уничтожать", - подчеркнул спикер.

Он добавил: если речь идет о самолете, который "просто облетает облако", или сбился с курса, то для таких случаев предусмотрены соответствующие международные процедуры.

Россия ударила по Украине ракетами 2 января - Польша подняла истребители

Напомним, во время масштабной атаки РФ на Украину 29 декабря российская ракета залетела на территорию Польши. В ночь на 2 января Россия атаковала Украину дронами-камикадзе, впоследствии - ракетами. Основной удар пришелся на Киев и Харьков. Именно утром 2 января во время массированного ракетного удара РФ по Украине Польша поднимала в небо свою военную авиацию. Как сообщали польские Вооруженные силы, для обеспечения безопасности воздушного пространства государства были привлечены две пары истребителей F-16 и воздушный заправщик союзников. Около 05:45 взлетела пара, дислоцированная на базе в Ласке, около 06:15 - пара с базы в Кшесинах.

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