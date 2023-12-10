Основным боевым самолетом Вооруженных сил Украины будет истребитель F-16, отметил спикер Воздушных сил.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что сейчас идут консультации со Швецией по передаче самолетов-истребителей Gripen Украине.

"Рассматривается и Gripen, шведская сторона может передать Украине то количество, которое у нее есть на сегодняшний день. О количестве мы не говорим. Но основным боевым самолетом все же будет F-16. Если будет принято решение по Gripen - это будет неплохим вариантом для нас", - сообщил Игнат в эфире общенационального информационного телемарафона.

По его словам, Швеция рассматривает перспективу разработки новейшего истребителя Gripen, на который их воздушные силы пересядут. Поэтому Украина будет иметь перспективу получить эти самолеты. Игнат также подтвердил, что украинские пилоты уже тестировали истребители Gripen в Швеции.

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"Во время первого визита в Королевство Швеция командующий Воздушных сил оставил там специалистов, когда собственно проходила встреча, чтобы они исследовали возможность предоставления Украине этих самолетов и провели определенные ознакомительные полеты на этих самолетах, чтобы понять, как это работает, и предоставить справку полную - можем или не можем мы получить эту технику. Поэтому сейчас идут консультации со шведской стороной для этого. Чтобы найти общее решение по передаче этой техники", - пояснил представитель Воздушных сил.

Он также добавил, что это были не учения пилотов, а тренировка военных начнется только после того, как будет официально объявлено решение о передаче самолетов Gripen.

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В сентябре 2023 года министр обороны Швеции Пол Юнсон сообщил, что украинские военные летчики протестировали истребители JAS 39 Gripen. Они прошли испытательные полеты как на самом самолете, так и на тренажере.

19 октября стало известно, что правительство Швеции активно обсуждает передачу Украине истребителей своего производства - Gripen. В случае положительного решения передача самолетов продлится до года.

Справка УНИАН. Самолеты Gripen - это многоцелевые истребители четвертого поколения, которые разработала и производит компания Saab. По данным из открытых источников, дальность полета Gripen - 3 250 км, а его стоимость оценивают на уровне 40-60 млн долларов.

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