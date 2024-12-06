Фактически ведется работа над несколькими проектами одновременно.

Украина работает над созданием собственной баллистической ракеты, и уже вскоре на вооружении ВСУ должны появиться новые ракетные комплексы. Об этом в интервью OBOZ.UA рассказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

Он подчеркнул, что ракетная программа в Украине существует много лет, и в 2016 году стало известно об украинской баллистической ракете "Сапсан". Ее даже хотела купить Саудовская Аравия. Но проект так и не довели до конца из-за активного противодействия России, утверждает Романенко. По его словам, сегодня в Украине есть другие ракетные программы, в частности "Гром-2", который создается на основе того же "Сапсана".

"Они реализуются в очень тяжелых условиях. Были испытания. Но такие проекты требуют времени. Лишь небольшое количество стран мира располагают ракетными технологиями и могут выполнять такие задачи. Поэтому нужны время, деньги и концентрация усилий для скорейшего выполнения этих задач", - говорит Романенко.

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Однако возможности Украины на самом деле очень ограничены, поэтому не стоит ожидать появления в ВСУ чего-то подобного печально известному путинскому "Орешнику".

"Это ракета среднего радиуса действия. Но несколько типов новых ракетных комплексов, я думаю, будет", - отметил Романенко.

Ракетная программа Украины

Как писал УНИАН, на днях министр обороны Рустем Умеров сообщил, что Украина возобновила и масштабировала серийное производство крылатых ракет Р-360 для комплекса "Нептун". Модифицированные ракеты теперь способны поражать цели на большей дальности.

Также он рассказал, что ракето-дрон "Паляница", впервые представленный в августе, вышел в серийное производство. По его словам, "Паляница" является разработкой частного стартапа, а в серийное производство дрон запустили благодаря поддержке Минобороны.

Сегодня стало известно о создании второго подобного ракето-дрона, который назвали "Ад". Он имеет увеличенную дальность полета.

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