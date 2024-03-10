Эти танки вооружены одинаковыми пушками британского производства.

В апреле 2022 года Словения передала украинским военным все свои старые танки М-55С - 28 единиц. Почти два года спустя украинская армия все еще пытается найти им применение.

Как пишет Forbes, М-55С - это гибридные танки, которые сочетают корпуса и башни советских танков Т-55 1950-х годов с современными израильскими средствами управления огнем и классическим L7 105- millimeter main gun из Великобритании.

"М-55С неплохой танк - он имеет лучшие средства управления огнем, чем большинство российских танков, плюс броня, которая толщиной 200 миллиметров без добавления блоков динамической брони превосходит броню танков Leopard 1A5 немецкого производства. Но М-55С странный танк", - пишет издание.

36-тонные четырехместные М-55С поступили в конце 2022 года и, сформировав один батальон, вошли в 47-ю механизированную бригаду. Бригада по формату НАТО тренировалась на этих танках в течение осени и зимы, но когда пришло время разворачиваться на юге Украины для давно запланированного контрнаступления Киева, танковые подразделения бригады модернизировали.

Генеральный штаб в Киеве передал 47-й бригаде 21 армейский танк Leopard 2A6 немецкого производства - одни из лучших, а танки М-55С направили менее приоритетной бригаде - вероятно, 67-й механизированной.

Поскольку 47-я бригада и остальной контрнаступательный корпус наступали на юге и несли значительные потери в людях и технике, 67-я бригада удерживала рубеж вокруг Кременной, потеряв один М-55С, очевидно, в результате артудара.

Осенью прошлого года украинское контрнаступление остановилось - и российская армия, почувствовав слабость и истощенность врага, немедленно начала собственное наступление. Через полгода россиянам удалось захватить - ценой огромных затрат - руины Авдеевки.

"Теперь обе армии истощены. Поскольку боевые действия заканчиваются, и русские, и украинцы пытаются восстановить свои силы, 27 уцелевших M-55S, очевидно, снова получают назначение", - пишет издание.

Как свидетельствуют фотографии проекта Militaryland, M-55S поступили в новую 5-ю танковую бригаду, которая является одной из немногих неповрежденных бригад, которые еще есть в резерве украинской армии.

Есть доказательства, что 5-я танковая бригада также имеет на вооружении несколько из примерно 200 40-тонных четырехместных Leopard 1A5. Leopard 1A5 имеет такую же пушку L7, что и M-55S.

"Не думайте о 5-й танковой бригаде как о смешанной бригаде, скажем, с одним батальоном М-55С и двумя батальонами Leopard 1A5. Подумайте о ней, как о бригаде с тремя батальонами мобильных пушек L7, которые стреляют одинаковыми боеприпасами", - отмечает издание.

Война России против Украины - новости фронта

Как сообщал УНИАН, ВСУ ускорили строительство оборонительных позиций на нескольких участках линии фронта.

5 марта советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джон Кирби заявил, что оборонительные позиции ВСУ "начинают смещаться в неправильном направлении, потому что россияне продолжают продвигаться на западном направлении на Донбассе".

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