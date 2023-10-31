Украина получила 18 партий кассетных 155-мм снарядов через "неожиданного" посредника. Речь идет об артиллерийских боеприпасах M483A1, которые Киев закупил в июле 2023 года.
Маркировка снарядов предполагает, что они, вероятно, турецкого происхождения. Однако по таможенным записям (эти данные находятся в открытом доступе на Import Genius), их поставщиком является компания Минобороны Румынии Romtehnica, отмечает в своем анализе Defence One.
Это позволяет Украине и Турции официально отрицать возможный факт поставки турецких боеприпасов для ВСУ, указывает портал.
Цифры из таможенной декларации свидетельствуют о том, что Украина купила около 6074 снарядов M483A1, изготовленных где-то между 1994 и 2022 годами. Они якобы отправились в Украину после ремонта. Стоимость одного такого снаряда указывается на уровне 2972 долларов. Учитывая это, общая стоимость партии кассетных боеприпасов обошлась Киеву чуть больше, чем в 18 млн долларов.
В то же время таможенные данные не содержат никаких указаний о том, покупала ли Украина боеприпасы подобного типа через Romtehnica или вообще раньше. Также в открытом доступе нет фото или видео материалов, которые бы доказывали, что ВСУ действительно уже пользуются снарядами M483A1 в боях с РФ.
Отдельные снимки, которые попадали в сеть, вероятно, "фейк". Это оружие, которым пользовались еще в 1990-х годах не на территории Украины. То есть нельзя утверждать, что в современной войне мы точно имеем против оккупантов снаряды M483A1 на вооружении.
Единственный факт, который действительно можно оценить более или менее уверенно - это стоимость этого кассетного боеприпаса. Если Украина действительно потратила средства на эти снаряды, то заплатила за них примерно на 25% больше рыночной стоимости.
Defence One сравнил цены, по которым Пентагон покупает такие снаряды для вооружения армии. Если в 1986 годах за M483A1 США отдавали где-то 1064 доллара за единицу (с учетом инфляции), то сейчас за подобные фугасные снаряды Вашингтон платит 3 тысячи долларов за единицу - в стоимость уже входит цена за метательные заряды и взрыватели, необходимые для применения M483A1.
Как отмечает аналитик Forecast International Дин Локвуд, если учитывать возраст снарядов, Украина могла покупать M483A1 с 25% надбавкой от актуальной рыночной стоимости.
Украина и Израиль стали соперниками за 155-мм снаряды
Раньше Defense Express предупреждал, что между ВСУ и армией Израиля ЦАХАЛ может возникнуть жестокая конкуренция за получение 155-миллиметровых снарядов от США. Там указывали, что из-за обострения на Ближнем Востоке США передали армии ЦАХАЛ снаряды, которые предназначались для военной помощи Украине. Там подчеркивают, что это стратегический резерв, который ЦАХАЛ, возможно, сразу не использует.