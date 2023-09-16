Ранее сообщалось, что Румыния готова сбивать российские дроны.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прогнозирует значительное усиление системы противовоздушной обороны (ПВО) на юге после инцидентов с залетом российских дронов на территорию Румынии.

"На мой взгляд, есть два принципиальных решения, оба позитивные. Первое - передача Украине дополнительных систем противоракетной и противовоздушной обороны, чтобы мы дозакрыли небо. Учитывая то, что Россия наносит удары по гражданским объектам по всей территории нашей страны, систем противоракетной обороны должно быть намного больше. Это хороший путь", - отметил он.

Подоляк акцентировал: если данными системами усилят юг Украины, и "резко уменьшится возможность падения тех или иных обломков на территории Румынии".

"Второе - это ставить системы противоракетной обороны на территории Румынии для того, чтобы они эффективно и примитивно отрабатывали по этим дронам, случайно залетающим в воздушное пространство других стран", - добавил Подоляк.

Он уверен, что одно из этих двух решений будет обязательно принято.

Румыния будет сбивать российские дроны - что сообщалось

Напомним, заместитель начальника штаба обороны Румынии, генерал Георгица Влад заявил, что Румыния готова сбивать российские дроны, которые будут представлять для нее угрозу.

Отмечалось, что страна приняла меры в связи с частыми атаками России на украинские порты на Дунае, которые расположены вплотную к румынской территории. В частности, в районе дельты Дуная разместили около 600 военнослужащих и радиолокационные системы.

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