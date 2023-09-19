Враг пытается оказывать психологическое давление на население.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, почему российские оккупанты каждую ночь атакуют Украину десятками дронов-камикадзе Shahed-136.

В эфире всеукраинского телемарафона он отметил, что захватчики регулярно атакуют нашу территорию. При этом количество БПЛА меняется от десятка до нескольких десятков. Российские оккупанты используют тактику растяжения во времени, чтобы имеющегося количества дронов хватило дольше.

Игнат отметил, что РФ в своих атаках преследует две цели: пытается поразить важные объекты и осуществлять психологическое давление на население.

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"И постоянно на это должна реагировать и экономика, и, как сказал, морально-психологическое состояние людей", — добавил спикер.

Он убежден, что если враг будет иметь больше БПЛА, то усилит атаки. В то же время Украине для противодействия нужно нарастить установки "малой ПВО". По словам Игната, Украине нужны ЗРК среднего радиуса действия IRIS-T, NASAMS и ЗРК Patriot среднего и большого радиуса действия. Они помогут защитить объекты на территории Украины и от крылатых ракет, и, при необходимости, от вражеской авиации.

Атаки дронов на Украину

Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщали, что Россия может осуществлять определенную модернизацию иранских ударных беспилотников типа "Shahed", однако разница между привычными дронами производства Ирана и "модернизированными" в РФ несущественна.

4 сентября начальница объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк предположила, что российские оккупанты получили дополнительную партию "Шахедов".

Российские захватчики понимают, что не могут проложить постоянный маршрут для своих ударов, поэтому "враг выискивает тактику, которая будет для него максимально эффективной".

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