Посол Украины в Германии опубликовал видео с тренировок.

Украинские военные успешно проходят обучение на танках Leopard 2A6 в Германии. Так, один из экипажей уже сделал свой первый выстрел.

Видео с учений опубликовал посол Украины в Германии Алексей Макеев.

"Первый выстрел украинского экипажа на немецком танке Leopard 2A6 во время тренировок на военном полигоне в городе Мунстер, Германия! Снято сегодня с борта немецкого бронетранспортера Фукс", - написал он.

Видео дня

Обучение украинских военных за рубежом

В пятницу, 17 февраля, в Пентагоне заявили, что первая группа украинских военных завершила обучение на базе США в Германии. Речь идет о группе из 635 украинцев, которые находились на полигоне Графенвер.

20 февраля министр обороны Германии Борис Писториус посетил центр, где украинских военных обучают работе с немецкими танками Leopard 2A6 и БМП Marder.

По словам экс-директора ЦРУ Дэвида Петреуса, украинские военные очень быстро проходят обучение, чтобы поскорее вернуться к защите страны. Они до полудня заканчивают программу Однажды, сразу же начинают программу на следующий день.

Вас также могут заинтересовать новости: