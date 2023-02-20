По его словам, украинские военные за полдня осваивают то, что рассчитано на целый день.

Военные ВСУ очень быстро проходят обучение по овладению западного оружия, чтобы поскорее вернуться к защите страны.

Об этом телеканалу CNN рассказал экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус. По его словам, западные коллеги заявили, что "украинцы мгновенно проходят тренировки".

"Они к полудню заканчивают программу целого дня, сразу же начинают программу следующего, поэтому для них приходится значительно ускорять обучение. И когда они возвращаются в казармы после учебного дня, то читают пособия. Они хотят вернуться к бою и защите страны", - сказал Петреус.

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Овладение западным оружием украинскими военными

С начала полномасштабной войны военные Вооруженных силы Украины овладели большим количеством западного оружия, чем армии некоторых стран НАТО.

18 января украинские военные уже прибыли в США, чтобы пройти обучение на системах ПВО Patriot. Тогда же стартовали учения в Германии. По данным Военно-Воздушных сил Германии, обучение украинских военных работе с системой Patriot продвигается быстро.

12 февраля в ВСУ показали кадры по обучению украинских военных в Британии.

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