Основное внимание во время подготовки украинских военнослужащих уделяется практике.

Министр обороны Германии Борис Писториус посетил центр, где украинских военных обучают работе с немецкими танками Leopard 2A6 и БМП Marder.

Как сообщает Министерство обороны Германии в Twitter, основное внимание во время подготовки украинских военнослужащих уделяется практике.

"Подготовка украинских вооруженных сил в бронетанковом училище Сухопутных войск. Практика имеет первостепенное значение. Украинские военные получают необходимые навыки на основном боевом танке Leopard 2A6 и боевой машине пехоты Marder", – говорится в сообщении.

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Подготовка украинских военных за рубежом

Подготовка украинских военных к работе с западным вооружением проходит в нескольких странах. 20 февраля король Великобритании Чарльз III посетил учения военнослужащих Вооруженных сил Украины в графстве Уилтшир, находящемся на юге Англии.

В пятницу, 17 февраля, в Пентагоне заявили, что первая группа украинских военных завершила обучение на базе США в Германии. Речь идет о группе из 635 украинцев, которые находились на полигоне Графенвер.

Экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус отметил, что украинские военные очень быстро проходят обучение по осваиванию западного оружия, чтобы поскорее вернуться к защите страны. Они до полудня заканчивают программу одного дня, сразу же начинают программу на следующий день.

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