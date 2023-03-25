Премьер-министр Польши подчеркнул, что снаряды нужны Украине уже здесь и сейчас, поэтому он будет убеждать партнеров в ЕС в необходимости быстрого приобретения боеприпасов.

Польша будет пытаться убедить партнеров в Европе на закупке боеприпасов за пределами ЕС, поскольку Украине снаряды нужны уже сейчас. Сейчас Франция выступает против закупки вооружения за пределами Евросоюза в рамках Европейского фонда мира.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью RMF 24. Он отметил, что боеприпасы нужны очень быстро, а в Европе их нет в достаточном количестве.

"В Брюсселе, ни для кого не является секретом то, что в Европе нет боеприпасов. Однако в мире есть несколько районов, в том числе Южная Корея и Израиль, где этих боеприпасов намного больше. Поэтому я надеюсь, что наши совместные переговоры с Еврокомиссией, несколькими ключевыми странами, Германией и Францией, приведут к быстрому приобретению боеприпасов, потому что Украине они нужны здесь и сейчас", - сказал Моравецкий.

Глава польского правительства рассказал, что Польша также будет покупать оружие у Южной Кореи, но возможность его реэкспорта в Украину зависит от согласия Сеула на это.

"Это зависит от согласия Южной Кореи. С этого надо начинать. Мы можем сделать это только тогда, когда тот, кто нам продает, даст разрешение на экспорт, даст разрешение передавать эти боеприпасы дальше. Мы, безусловно, надежный партнер, поэтому будем делать это только по согласованию", - отметил Моравецкий.

Он также сообщил, что Польша передает Украине те постсоветские боеприпасы, которые понадобятся нашему государству в войне с Россией, и для использования которых ВСУ имеют необходимый тип оружия.

Боеприпасы для Украины - что известно

Как сообщал УНИАН, 8 марта послы ЕС согласовали выделение 2 миллиардов евро на финансирование Европейского фонда мира, из которого закупают оружие для Украины. Это решение позволит поставить Украине, в частности, 155 мм и 125 мм снаряды в течение ближайших недель.

20 марта министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил, что в ЕС достигли политического консенсуса по отправке в Украину 1 миллиона снарядов калибра 155 мм в течение 12-месячного периода. 23 марта лидеры ЕС одобрили программу совместной закупки боеприпасов. Всего будет выделено 2 млрд евро, но 1 млрд направят на компенсацию средств, которые будут потрачены на совместные закупки снарядов калибром 155 мм и ракет, если Украина сделает соответствующий запрос.

Проектное соглашение Европейского оборонного агентства для совместных закупок боеприпасов для Украины и пополнения запасов в странах ЕС подписали более 20 стран: Австрия, Бельгия, Хорватия, Кипр, Чехия, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Португалия, Румыния, Словакия, Швеция, Испания, Польша, Литва, а также Норвегия, которая не является членом ЕС. А вот Венгрия отказалась присоединяться к плану совместных закупок и в дальнейшем будет выступать против предоставления Украине военной помощи.

Тем временем в Евросоюзе предложили расширить возможности поставок боеприпасов для ВСУ за счет внешней закупки, например в США и Южной Корее. В ЕС пока определили 15 предприятий в 11 странах-членах, которые могут изготавливать артиллерийские снаряды 155 мм калибра и пять производителей 152-мм снарядов советского типа. Однако пока нет уверенности, что оружейные заводы в ЕС способны справиться с задачей.

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