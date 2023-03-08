Миллиард евро Боррель предлагал потратить на пополнение собственных запасов стран ЕС.

Послы ЕС согласовали выделение 2 миллиардов евро на финансирование Европейского фонда мира, из которого закупают оружие для Украины. На этом настаивал председатель евродипломатии Жозеп Боррель.

Как сообщает шведское председательство в Twitter, "Это решение - четкий сигнал, что ЕС настроен и дальше оказывать военную поддержку Украине и другим партнерам".

Также сегодня Жозеп Боррель предложил свой план по закупке оружия для ВСУ, который, как пишет BBC, переведет промышленность Европы в режим "военного положения". Речь идет о немедленной передаче для Украины снарядов и техники на миллиард евро, еще миллиард он предлагал потратить на пополнение собственных запасов.

Видео дня

Это решение позволит поставить Украине, в частности, 155 мм и 125 мм снаряды в течение ближайших недель.

Оружие для Украины – ВСУ нуждаются в боеприпасах

По подсчету западных аналитиков, Украина ежедневно выстреливает до 5 тысяч артснарядов, впрочем этого до сих пор недостаточно для преимущества над врагом на поле боя.

На фоне дискуссий по обеспечению Украины как можно большего количества снарядов вооруженные компании начинают объединяться в их бесперебойном производстве. США, например, заключили контракты на производство снарядов для Украины на 522 миллиона долларов.

Сейчас США способны производить 14 тысяч гаубических снарядов в месяц, однако столько Украина тратит за два дня.

Вас также могут заинтересовать новости: