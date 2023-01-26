Также в Белом доме прокомментировали возможность предоставления Украине военных самолетов.

Решение о передачу танков в США объяснили новыми условиями на поле боя.

Как пишет Голос Америки, об этом заявил во время брифинга 25 января координатор стратегической коммуникации Рады по нацбезопасности США Джон Кирби, комментируя решение США и НАТО предоставить Украине тяжелые современные танки.

По его словам, США развивают оборонные способности Украины и предоставляют то, что соответствует условиям на поле боя.

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Кирби отметил, что предоставленное оружие учитывает виды боевых действий, которые сейчас ведут россияне и те виды боевых действий, на которые украинцы должны быть способны в ближайшие недели и месяцы 2023 года.

Он также подчеркнул, что управление этими современными танками не является простым.

"Нужно многое для работы этих танков на поле боя. Тем не менее, мы никогда не исключали поставок танков. С начала этой войны 11 месяцев назад, мы развиваем способности, которые мы предоставляем Украине, с учетом условий на поле. Переходя к вашим конкретным вопросам, что изменилось? Что изменилось - так это условия на поле и виды боевых действий, которые сейчас ведут россияне. И что более важно - те виды боевых действий, на которые, как мы считаем, украинцы должны быть способны в ближайшие недели и месяцы 2023 года".

Кирби не назвал конкретные сроки предоставления танков, в то же время заявил, что украинские военные смогут начать учения через несколько недель.

Также Кирби прокомментировал стремление Украины получить от Запада современные самолеты-истребители. Он не сказал, планируются ли такие поставки, но отметил, что понимает украинцев.

"Мы находимся в постоянных обсуждениях с украинцами относительно возможностей и, как я сказал, мы эволюционируем с изменением условий. Я не могу обвинять украинцев в том, что они хотят больше и больше систем. Это не первый раз они просят об истребителях, но у меня нет объявлений по этому поводу", - сказал представитель Белого дома.

Передача танков Украине: подробности

25 января президент США Джо Байден объявил, что США предоставляют Украине 31 танк Abrams и приветствовал решение Германии поставлять Украине танки Leopard 2.

Правительство Германии официально согласовало передачу Украине 14 единиц танков Leopard 2 и разрешило реэкспорт другим странам.

Председатель постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО, народный депутат Егор Чернев сегодня в эфире телемарафона сказал, что по всей Европе более тысячи танков Leopard, 10-15% от своих запасов без потери собственной обороноспособности каждая страна сможет передать Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении заявил, что необходимо сформировать такой танковый кулак свободы, чтобы после его удара русская тирания уже не поднялась.

Зеленский отметил, что говорил сегодня с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. По его словам, следующая задача - получить согласие союзников на поставку также дальнобойных ракет для Украины и выйти на поставку самолетов для Украины.

Зеленский подчеркнул, что чем больше военной поддержки наши герои на фронте получат от мира, тем быстрее закончится агрессия России и тем более надежными будут гарантии безопасности для Украины, и всех партнеров после войны.