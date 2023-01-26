Новый министр обороны ФРГ сказал, что они вели переговоры с партнерами.

Германия планирует поставить Украине боевые танки Leopard 2 до конца марта.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус на пресс-конференции после посещения тренировочного лагеря немецких вооруженных сил на полигоне Альтенграбов, пишет CNN. "Мы доставим наши Leopard самое позднее к концу марта. Еще не поздно", - сообщил он журналистам.

По его словам, Германия не медлила в вопросе поставок танков Украине, а вела переговоры с партнерами и союзниками о том, что лучше всего сделать.

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"Это не решение просто заказать что-то на сайте или отправить что-то кому-либо - это вопрос войны, это вопрос доверия и вопрос союза", - добавил новый министр.

Танки Leopard для Украины

Напомним, что Украина уже долгое время ожидала решение о поставках немецких танков. Тем временем 12 стран-союзниц пообещали передать украинской армии около 100 Leopard.

Вчера канцлер Германии Олаф Шольц объявил, что Германия передаст Украине танки Leopard и разрешит их реэкспорт партнерам.

Кроме того, Украина получит большое количество боеприпасов для Leopard от компании Rheinmetal.

Изначально министр обороны Борис Писториус заявлял, что первую партию танков смогут отправить не менее чем через три месяца.

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