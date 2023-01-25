Многие государства начинают присоединяться к "танковой коалиции", отметил народный избранник.

По всей Европе есть более тысячи танков Leopard, 10-15% от своих запасов без потерь для собственной обороноспособности каждая страна сможет передать Украине.

Такое мнение высказал в эфире телемарафона председатель постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО, народный депутат Егор Чернев. "Если посмотреть, сколько стран какое имеют количество танков, понимаем, что есть Leopard 1, Leopard 2, их более тысячи по всей Европе. Я думаю, что 10-15% без потери обороноспособности каждая страна сможет нам передать", - сказал нардеп.

Политик добавил, что после решения Германии многие страны начинают присоединяться к "танковой коалиции" и готовы передать нам танки.

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Кроме того, по словам Чернева, основной производитель танков Rheinmetall также заявляет, что у него есть возможности передать Украине танки, если Германия позволит.

Танки для Украины - что надо знать о новой помощи Западу

Как сообщал УНИАН, 24 января стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц принял решение об отправке в Украину танков Leopard 2.

Сегодня, 25 января, правительство Германии официально согласовало передачу таких танков Украине и разрешило реэкспорт другим странам.

Украина получит от Германии 14 единиц танков. Тренировать украинских военных будут в Германии. Она также обеспечит логистику, боеприпасы и техническое обслуживание Leopard 2.

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