Обновленными данными о количестве возможной военной помощи поделился один из источников Минобороны и промышленности.

Вооруженные силы Канады могут отправить Украине более десяти танков Leopard 2 или даже больше, хотя ранее СМИ сообщали, что страна может поставить Украине четыре танка.

Такой информацией поделился один из источников Минобороны и промышленности, пишет Ottawa Citizen. Всего на вооружении Канады есть 112 танков: часть из них используется в ходе тренировок, другая - выполняет функцию бронированно ремонтно-эвакуационных машин.

Как сообщил источник, в Канаде рассматривают возможность передать Украине не менее десяти танков или даже больше.

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Танки могут доставить в Украину через воздушное пространство Польши самолетами С-17.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в своем сегодняшнем комментарии журналистам не смог конкретно ответить, поставит ли Оттава танки Киеву, но намекнул, что это может произойти в ближайшее время.

"Как вы хорошо знаете, Канада всегда старается сделать все возможное, чтобы помочь Украине. Мы надеемся, что в ближайшие несколько дней у нас будет чем поделиться", – сказал он.

Сколько Leopard 2 может получить Украина

25 января 2022 года канцлер Германии Олаф Шольц согласился передать Украине 14 танков Leopard 2.

После этого стало известно, что Португалия может отправить Украине треть своих "рабочих" танков Leopard 2. Речь идет о четырех танках.

Со своей стороны заместитель министра национальной обороны Польши Марчин Очепа заявил, что США, ЕС, и, возможно, Канада, могут вместе поставить Украине не менее сотни танков.

Главный редактор издания Defense Express Олег Катков также считает, что партнеры Украины могут расконсервировать другие модификации этих танков и передать еще сотни дополнительных Leopard Украине.

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