Это на самом деле многослойная проблема, которая состоит даже больше из политических чем производственных составляющих, отмечают аналитики.

На фоне несостоятельности стран Евросоюза поставить обещанный один миллион боеприпасов для Украины к марту 2024 года, появилось предложение докупить их в других странах. В частности, речь идет о партии из 450 тысяч боеприпасов, которые должны добавиться к 524 тысячам, которые ЕС сможет произвести до марта этого года – и это позволило бы достичь заявленного плана в миллион боеприпасов.

В то же время, как пишут аналитики Defence Express, этот якобы простой шаг "взять и купить" на самом деле является многослойной комплексной задачей, которая состоит даже больше из политических чем производственных составляющих.

Так, источниками происхождения боеприпасов уже названы Южная Корея, Южно-Африканская Республика и Турция.

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Что касается Южно-Африканской Республики, то главным производителем артбоэкспасов в этой стране является Denel Munition, который и так принадлежит немецкому Rheinmetall. Поэтому фигурирование этой страны возможно в основном в роли поставщика имеющихся на складах боеприпасов, количество которых оценить довольно трудно, отмечают аналитики, указывая, что в начале 90-х у ЮАР было около сотни 55-мм артиллерийских систем, из которых по состоянию на сейчас в строю осталось восемь.

Что касается Южной Кореи, то ее возможности поставки не вызывают сомнений, при этом, как из собственных запасов, так и из производства, поскольку ранее Сеул уже согласился на поставку сотен тысяч боеприпасов по круговому обмену.

В то же время, указывают аналитики, кроме наличия запасов или производства в вопросе вооружения важную роль имеет политика. Потому что Южная Корея пока не поставляет в Украину боеприпасы напрямую, поэтому решение об отправке даже через ЕС снарядов в ВСУ требует соответствующего пересмотра своей политики Сеулом.

Этот же вопрос касается и Турции, потому что сейчас Анкара, не против поставки снарядов нового производства в Украину по коммерческим контрактам, но передача собственных снарядов из запасов Министерства обороны - совсем другое дело, пишет DE.

Кроме того, аналитики указывают на еще один момент - на вопрос наличия, возможностей и политической воли в странах-поставщиках накладывается и политическое решение внутри Евросоюза.

"Потому что, например, Франция согласилась на план по производству боеприпасов для Украины на условиях того, что они будут произведены в Европе. То есть деньги должны были быть вложены в собственные европейские производственные возможности", - пишет DE.

Снарядный голод в Украине - что известно

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил в письме к своим коллегам из ЕС, что Украина сталкивается с критической нехваткой артиллерийских снарядов. Чиновник подчеркивал, что нашему государству нужно 200 тысяч 155-мм снарядов в месяц.

Как писали СМИ, из-за нехватки боеприпасов украинские артиллеристы вынуждены изменить тактику обстрелов. Они больше не могут вести огонь наугад, вместо этого вынуждены выбирать только конкретные подтвержденные цели.

Ранее издание Politico писало, что Чехия предложила ЕС, чтобы недостающие 450 тысяч артснарядов для Украины закупили за пределами Евросоюза. Поставщиками могут стать оружейные компании Южной Кореи, Турции и Южной Африки.

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