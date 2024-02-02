Прага выдвинула предложение, которое поможет ЕС сдержать обещание.

Чехия призвала Евросоюз профинансировать покупку артиллерийских снарядов для Украины за пределами блока, поскольку они не успевают выполнить свое обещание и отправить 1 миллион боеприпасов до марта.

Как пишет Politico со ссылкой на дипломатов, знакомых с ходом переговоров, Прага настаивает на том, чтобы недостающие 450 тысяч артснарядов закупили за пределами ЕС. Поставщиками могут стать оружейные компаниии Южной Кореи, Турции и Южной Африки.

Один из дипломатов говорит, что цифра в 450 тысяч была озвучена на неформальной встрече министров обороны стран ЕС в Брюсселе. По словам другого, предложение купить снаряды за пределами ЕС озвучил чешский премьер Петр Фиала на саммите лидеров ЕС.

Видео дня

По словам анонимного чиновника, главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель особо отметил Корею, как страну, которую могут привлечь для поставок дополнительных снарядов.

ЕС не успевает поставить Украине 1 миллион снарядов: что известно

Напомним, что Евросоюз обещал поставить Украине 1 миллион снарядов уже к марту этого года, однако вскоре признал, что не сможет этого сделать.

Сообщалось, что к установленному сроку Украина получит 524 тысячи артснарядов, остальные хотят передать до конца года.

В конце января канцлер Германии, премьер-министры Дании, Чехии, Эстонии и Нидерландов написали совместное письмо, в котором призвали Евросоюз осуществить реальные действия по вооружению Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: