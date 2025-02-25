Министерство обороны Великобритании заявило, что в 2023/24 финансовом году оно потратило 68,3 млрд долларов.

Великобритания планирует наибольшее увеличение расходов на оборону со времен холодной войны. Лондон хочет выйти на уровень в 2,5% ВВП к 2027 году с перспективой увеличения до 3% в дальнейшем.

О таких намерениях сообщил премьер-министр Британии Кир Стармер накануне своей поездки в Соединенные Штаты Америки, пишет Reuters. Как он отметил во время выступления в британском парламенте, такой шаг делается для того, чтобы предложить Европе большую поддержку на фоне переговоров США с Россией.

"Это правительство начнет самое большое устойчивое увеличение оборонных расходов со времен окончания холодной войны", – сказал Стармер, добавив, что вместе с расходами на разведывательные службы они достигнут 2,6% ВВП с 2027 года.

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Это означает, что с 2027 года Британия ежегодно будет тратить на оборону на 13,4 миллиарда фунтов стерлингов (17 миллиардов долларов США) больше. Министерство обороны Великобритании заявило, что в 2023/24 финансовом году оно потратило 53,9 миллиарда фунтов стерлингов (68,3 млрд долларов США).

Государственные расходы в Британии уже истощены, поэтому Стармер заявил, что это увеличение расходов на оборону будет полностью оплачено за счет сокращения международной помощи на 40%. По его словам, это является необходимым шагом для того, чтобы предложить Украине и Европе поддержку в "новую эру". Бюджет международной помощи будет сокращен с 0,5% валового национального дохода до 0,3% в 2027 году.

Последний раз Великобритания сокращала свой бюджет помощи в ноябре 2020 года, во время экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Тогда этот шаг раскритиковали многие.

Европа увеличивает расходы на оборону

Министр обороны Великобритании Джон Хили сообщал, что в этом году королевство увеличило расходы на оборону почти на 3 миллиарда фунтов стерлингов (3,8 миллиарда долларов).

Кроме того, Дания планирует увеличить свои расходы на оборону до более 3% экономического производства, чтобы противостоять угрозам со стороны РФ. Страна дополнительно потратит 17 млрд долларов до 2033 года.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал Европу увеличивать расходы на оборону. Он отметил, что уже треть стран-членов НАТО достигли расходов на оборону в размере 2% от ВВП, но этого недостаточно для того, чтобы обеспечивать безопасность в будущем.

В середине февраля издание FT писало, что военный бюджет РФ превысил расходы на оборону стран ЕС вместе взятых.

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