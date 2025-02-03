Средствами поражения ЗРК "Крона-Э" выступают зенитные ракеты 9М340 и 9М333.

Концерн "Калашников" создал зенитный ракетный комплекс "Крона-Э". Его должны представить на выставке IDEX-2025, которая будет проходить в Объединенных Арабских Эмиратах с 17 по 21 февраля. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

ЗРК должен прикрывать "важные государственные объекты, а также объекты инфраструктуры городов". Основными целями комплекса станут беспилотные летательные аппараты среднего класса. Для уничтожения целей "Крона-Э" будет использовать управляемые ракеты 9М340 и 9М333.

Как сообщается, "Крона-Э" объединяет в единую систему средства обнаружения, управления и автоматизированные мобильные боевые машины или стационарные боевые модули.

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Концерн "Калашников" - справка

Группа компаний "Калашников" является многопрофильным холдингом, который производит продукцию гражданского и военного назначения. Из-за вторжения РФ в Украину она находится под санкциями ЕС, США, Великобритании и некоторых других стран.

Недавно в концерне заявили о работе над комплексом ударных дронов "КУБ-СМ", который также хотят продемонстрировать на выставке IDEX-2025. В состав комплекса входят как управляемые боеприпасы в транспортно-пусковых контейнерах, так и специальные разведчики-ретрансляторы.

Еще одной новинкой IDEX 2025 от "Калашникова" станут "новые" автоматы АК-12К и АК-12СК, которые выполнили на базе хорошо известного специалистам автомата АК-12. По словам россиян, новые версии могут похвастаться улучшенными техническими, эргономическими и эксплуатационными характеристиками.

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