Такой дрон имеет много возможностей и может выполнять различные задачи на поле боя.

В США представили новейший беспилотник-камикадзе, который выглядит, как футбольный мяч для американского футбола. Дрон называется "P.S. Killer (PSK)". Он является уникальным не только из-за своей формы, но и благодаря тому, что его могут запускать солдаты вручную, чтобы атаковать нужную цель, пишет Interesting Engineering.

Компания-разработчик называет его "многоцелевой тактической беспилотной авиационной системой", а проще "бросил и забыл".

Также разработчики говорят, что дрон-камикадзе может быть запущен всего за 2 секунды - солдат должен просто подбросить его в воздух.

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Для того, чтобы развернуть PSK, нужно:

взять его;

включить;

бросить в цель.

Несмотря на то, что существует много дронов-камикадзе, которые используют США и их союзники, эта уникальная система выделяет его среди других предложений на рынке.

По информации компании XDown, дрон-камикадзе весит всего около 800 граммов и может нести полезную нагрузку такого же веса. Также в компании рассказали, что он может достигать скорости 250 км/ч. Кроме того, беспилотник, в зависимости от груза, может пролететь более 64 км.

На сайте компании говорится о том, что в первую очередь беспилотник предназначен для Сил специальных операций США (SOF), чтобы они имели дополнительную скорость, скрытность и роевые возможности.

"Миссия заключается в том, чтобы предвидеть современную войну и будущие боевые стратегии, предоставляя армии США комплексную воздушную поддержку с помощью передовых технологий, включающих стелс, высокоскоростные тактические модули быстрого развертывания", - подчеркнули в компании.

Какие роли может выполнять дрон-камикадзе

Также наземные команды могут использовать беспилотник для разведки и наблюдения. В частности взрывную нагрузку можно заменить камерами, благодаря чему дрон сможет предоставлять отчеты подразделениям.

Кроме того, его могут использовать для доставки еды, боеприпасов и лекарств солдатам на поле боя.

Более того, дрон-камикадзе может нейтрализовать угрозы, которые представляют боевые танки и бронированные машины, с помощью своих точных ударов.

В компании добавляют, что беспилотник также может быть полезным в открытом море. Его можно использовать в разведке, поиске, спасении и других миссиях.

Другие разработки оружия

Как писал УНИАН, Россия создала новый ЗРК, который предназначен для борьбы с дронами. Речь идет о зенитном ракетном комплексе "Крона-Э", который должен защищать "важные государственные объекты, а также объекты инфраструктуры городов".

Также в Донецкой области было замечено "мохнатую" боевую машину, которую Россия использует для удержания на расстоянии небольших беспилотников, насыщенных взрывчаткой. По словам экспертов, ранее никогда не было зафиксировано, чтобы такие средства защиты использовали на поле боя.

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