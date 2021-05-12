Министр обороны Андрей Таран ожидает, что возможности Военно-морских сил (ВМС) Украины удастся восстановить в течение двух-трех лет посредством реализации действующих проектов.
Читайте такжеВ Черном море состоялись совместные тренировки ВМС Украины и Береговой охраны США (фото)Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства обороны Украины.
В частности, Таран заявил, что положения Стратегии военной безопасности Украины, в том числе, побуждают к увеличению военно-морского потенциала Украины с целью усиления возможностей обороны Украины в Азово-Черноморском регионе.
"С первого дня пребывания в должности министра обороны я поставил приоритет развития Военно-морских сил Украины. Реализация уже заложенных проектов позволит в течение двух-трех лет значительно восстановить возможности ВМС", - отметил Таран.
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