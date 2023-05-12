В Харьковской области прошло тестирование танка "Оплот".

Министр обороны Украины Алексей Резников заявляет, что оборонное ведомство закажет у государственного концерна "Укроборонпром" произвести танки БМ "Оплот" для усиления Вооруженных сил Украины. Как сообщает Министерство обороны Украины, Об этом Резников заявил во время визита в Харьковскую область.

В частности, Резников провел тестирование танка "Оплот".

"Я убежден, что в танковой коалиции в первых рядах должен быть именно украинский танк, например БМ "Оплот". На фронте обязательно должен быть бронированный кулак, ведь самая главная ценность - это сохранение жизни наших защитников и защитниц. Чтобы они могли защищать нас, чтобы они не теряли свое здоровье, им нужна бронированная техника. Я люблю кухню и музыку разных народов мира, но в промышленности я остаюсь промышленным украинопротекционистом. Именно поэтому принято решение, что МОУ закажет у "Укроборонпрома" для украинского войска "Оплоты", - сказал министр.

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Кроме того, в рамках визита министр наградил знаками отличия сотрудников сразу нескольких предприятий "Укроборонпрома" за вклад в обороноспособность Украины.

В свою очередь, как заявил генеральный директор "Укроборонпром" Юрий Гусев, необходимо совместно со странами-партнерами обеспечить постоянное увеличение объемов производства и ремонта всех видов вооружения и военной техники.

БМ "Оплот" - что известно о танке отечественного производства

БМ "Оплот" - это средний танк, предназначенный для поражения огнем всех видов наземных (надводных) и низколетящих на малых скоростях воздушных целей в условиях огневого противодействия противника.

Выполнение боевых задач возможно при различных климатических, метеорологических и дорожных условиях в диапазоне температуры окружающей среды от -40°C до +55°C. Раньше "Оплот" в действии уже показывали на видео.

"Температурная" выносливость "Оплотов" является одним из преимуществ над российскими танками, замечали эксперты. Украинский БМ хорош именно для жаркого и влажного климата, для высокогорья. Его двигатели могут работать в условиях полной задымленности и песчаной пыли.

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